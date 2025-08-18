◆米男子プロゴルフツアープレーオフ第２戦ＢＭＷ選手権最終日（１７日、米メリーランド州ケーブスバレーＧＣ＝７６０１ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、１９位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、４ボギー、２ダブルボギーの７３で回り、通算２オーバーの２６位で終えた。年間ポイントランクは２１位から２３位に下げたが、上位３０人が争うプレーオフ最終戦のツアー選手権（２１日開幕、ジョージ