大阪・ミナミの中心部、道頓堀のビルで火災発生 消防が消火活動中 2025年8月18日 10時33分 大阪・ミナミの中心部、道頓堀のビルで18日、火事が発生した 1階20平方メートルが燃焼中で、消防車33台が出動し消火活動にあたっている 警察によると、煙を吸って体調不良を訴えている人が複数いるという