ガールズグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のジェニーがソウル観光キャンペーンのビハインドカットを公開して広報大使としての姿を見せた。ジェニーは１６日、自身のＳＮＳに「愛してる、私のソウル」というメッセージとともに写真や動画を投稿した。公開された動画は、ソウル市公式観光キャンペーン『ＡｂｓｏｌｕｔｅｌｙｉｎＳｅｏｕｌ』の一環で、景福宮（キョンボックン）・昌徳宮（チャンドックン）・西村（