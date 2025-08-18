最近、米国領アラスカ州で行われた米ロ首脳会談で、米国のドナルド・トランプ大統領がロシアのウラジーミル・プーチン大統領を「強者」と認識し、低姿勢のジェスチャーを取ったという解釈が出ている。１６日（現地時間）、米時事週刊誌『ニュースウィーク』によると、ボディランゲージ専門家のパティ・ウッド氏は、今回の会談でトランプ氏がプーチン氏の前で見せたジェスチャーについて、このような分析を示した。１５日、トランプ