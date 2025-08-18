◇プロ野球セ・リーグ阪神3-1巨人（17日、東京ドーム）4回3失点(自責1)で降板することになった巨人の赤星優志投手。阪神相手には7連敗、自身今季8敗目と悔しい結果になりました。「一気に3点取られてしまったので、そこを反省したいなと思います」と語った赤星投手。「最少で行ければ、分からない試合になったと思うんですけど」としました。この日、初回は148キロのまっすぐを投げたものの、それ以降は140キロ台前半に落ち込み