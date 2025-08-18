◆かわいいパンダ饅頭も！ANAインターコンチネンタルホテル東京とウェッジウッドがコラボしたチャイニーズ・アフタヌーンティーANAインターコンチネンタルホテル東京の中国料理「花梨」にて、2025年9月6日（土）から12月30日（火）までの期間、「チャイニーズ・アフタヌーンティー with ウェッジウッド〜ターコイズに包まれる飲茶時間〜」を開催。英国の陶磁器ブランド「ウェッジウッド」との期間限定コラボレーション。香港式飲茶