とちぎテレビ 関東一円から集まった剣士がその技を競う「日光剣道大会」が、日光東照宮の武徳殿で始まりました。 この大会は、昭和初期に関東一円から剣道と柔道、弓道の３つの武道の選手を集めて技を奉納した「日光東照宮奉納武道大会」の伝統を受け継ぐものです。 第二次世界大戦によって１９４３年の大会を最後に一時中断されましたが、１９５１年に「日光剣道大会」として復活し今年で７５回の歴史を数えます。 開