ごみ清掃員としても活動しているお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が１８日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。お金を捨てると法律違反になる可能性を指摘し、注意を促した。滝沢は「ごみを回収しているとよくお金が捨てられていることがあります」と、お金が捨てられていることは珍しいことではないと明かした。さらに「間違えて捨てられた場合は罪に問われませんが、意図的に捨てると貨幣損傷等取締法という法律違反にあ