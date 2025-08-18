◆ヒルトン東京お台場で「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」開催。鮭やさんまなど、旬食材を使った料理が盛りだくさんヒルトン東京お台場の「シースケープ テラス・ダイニング」にて、秋ならではの味覚を存分に堪能する「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」が登場。期間は、2025年9月1日（月）から11月16日（日）まで。「豊穣の秋」をテーマに、鮭やさんま、さつまいもなど旬食材をふんだんに使用した料理