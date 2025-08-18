東ＭＡＸことお笑い芸人の東貴博が１７日、ブログを更新し、師匠である萩本欽一と２人だけでライブを行ったことを報告した。東は「今日は欽ちゃんとＬＩＶＥ本番前」と、萩本と本番前に２人で撮った写真をアップ。続けて「師匠と弟子２人っきりのＬＩＶＥ何をするのか全く教えてくれないんだよ１００％アドリブ怖いよ〜」と、出演者が２人だけにもかかわらず、萩本から事前に何も聞かされていなかったと明かした。さ