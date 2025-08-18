アメリカ軍と韓国軍による定例の大規模な合同軍事演習が、18日から始まりました。一方、北朝鮮が反発していて、挑発行為などを強行しないか警戒されています。アメリカ軍と韓国軍は18日から来週28日まで、2万人以上が参加する大規模な合同軍事演習を行います。野外訓練の一部が来月に延期される予定で、北朝鮮に融和的な姿勢の韓国の李在明政権による配慮が指摘されています。ただ、北朝鮮側は先週、演習について「わが国家への軍