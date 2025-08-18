ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』#0が、8月17日（日）に配信。新シーズンに参戦する8人の女性メンバーが紹介された。【映像】OL美女の白肌が際立つ水着姿本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。#0では、20代と30代の女性メンバーが年代によって異なる婚活への意気込みを