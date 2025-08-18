大阪・道頓堀で発生したビル火災＝18日午前10時18分18日午前9時50分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町で、「建物1階から火が出ている」と119番があった。大阪市消防局によると、繁華街・道頓堀のビルで火災が発生しており、1人がけがをしたとの情報がある。女性とみられるが、詳しい容体は不明。消防や大阪府警が状況を調べている。現場は、江崎グリコの電光看板で知られる道頓堀の戎橋などの近く。周辺には規制線が張られ、火災