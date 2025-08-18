週明け18日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比44銭円安ドル高の1ドル＝147円44〜46銭。ユーロは79銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円52〜56銭。トランプ米政権の関税政策によるインフレ懸念で米長期金利が上昇。日米金利差の拡大が意識され、円売りドル買いが進んだ。市場関係者からは「（週内の）ジャクソンホール会合での米連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言を