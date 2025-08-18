「本当にいい時を知っているので......。その時と比べると、劣るところもあったかもしれません。でも、調整してきたなかで、今日は関西に入ってから一番のピッチングをしてくれました。今持てる力をすべて出してくれましたし、ベストピッチングだったと思います」未来富山の若き指揮官・角鴻太郎監督は、言葉を選ぶようにして江藤蓮（３年）の投球について語った。プロ注目の左腕、未来富山のエース・江藤蓮photo by Matsuhash