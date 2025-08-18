【短期集中連載】若かりし角田裕毅の素顔02（全5回）後編「2019年：FIA F3」◆角田裕毅の素顔01から読む＞＞「中嶋悟がホンダに推薦したらダントツに速かった」◆角田裕毅の素顔02前編＞＞「F3初年度はヘボチームで愚痴が止まらず」「日本人の育成プログラムのなかで、一番いいドライバーを連れてこい」2018年7月、ヘルムート・マルコ（レッドブル・モータースポーツアドバイザー）は山本雅史にそう言った。ホンダのモータース