8月17日 公開 現在公開中の映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の第4弾キービジュアルが公開された。 公開された新キービジュアルには、蟲柱・胡蝶しのぶと上弦の弐・童磨が登場。「この一突きに全てをのせて――!!」というキャッチコピーとともに、2人の激しい戦いのシーンが描かれている。 【絶賛公開中】 劇場版「鬼滅の刃」無限城編