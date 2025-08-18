¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÍ¼Æü¤È³¤¤È¥è¥Ã¥È¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ä¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ­²±¤Ë¾Æ¤­ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦±Ç²èÈÖÁÈ¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î½éÂå¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¦¤¬ÅÉÁõ¸å¡£¤Þ¤µ¤Ë¼¿¹õ¡ª¡ª¡ªÀèÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È½©ÅìÀº¹©¤ÏÊüÁ÷40¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·º£SNS¾å¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹õ¿§ÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼°ÅÁÇ¸¦¡Ê@KoPr