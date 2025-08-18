肌の乾燥が気になる季節にぴったりな新アイテムが登場しました。スキンケアからベースメイクまでトータルにケアする「乾燥さん」シリーズから、ブランド初となる泡タイプのクレンジングが2025年10月7日に発売。ワンプッシュでふんわり濃密泡が出て、メイク落としと洗顔が一度に完了します。やさしさと時短を叶える新習慣で、忙しい日も♡しっとり素肌をキープできます。 乾燥さん初の泡クレンジング