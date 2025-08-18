わが子の誕生日を祝う瞬間は、親にとって特別な時間です。しかし子どもが成人したり、結婚したりすると、「いつまで祝うべきか」と悩むママもいるようです。『わが子の誕生日、いつまで祝う？子どもが成人したらお祝いやめる？それとも結婚したらやめる？なお息子』今回は、寄せられたさまざまな家庭のお祝い事情や、成人・結婚後の変化について寄せられた声をご紹介します。パーティー形式からさりげない贈りものまで、親子