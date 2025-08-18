こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学4年の「まい」です！夏、就活の情報がたくさん入ってきて「軸が定まらない」と混乱している人も多いのでは。学生時代にどんな経験を積み、何を得たかを見つめ直す。それが第一歩です。「あなたのガクチカ、何ですか？」が自分を振り返るきっかけになったらうれしいです。第3弾は、福岡女子大学の国際教養学部国際文理学科3年の江藤由美子さんを取材してきました。「福岡ちゃん」と