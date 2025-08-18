新潟市の日和山浜で17日午後、59歳の男性が溺れているのを発見され、救助されましが、その後、搬送先の病院で死亡が確認されました。死亡したのは新潟市中央区に住む会社員の男性（59）です。新潟海上保安部によりますと男性は17日午後3時半頃、新潟市中央区の日和山浜の海上で溺れているのを監視員が発見し、消防へ通報しました。その後、救急隊が駆け付けましたが、搬送時は心肺停止状態で、その後、病院で死亡が確認されたとい