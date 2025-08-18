Photo: 田中裕康 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。昼間の暑さは言わずもがな、夜も暑くて寝苦しい！就寝中のエアコン温度設定が、低いと体が冷えて体調を崩すし、高いとムズムズして寝られなくて…。気持ちよく眠れるエアコン設定温度の塩梅には、常に難しさを感じています。また、長時間利用による電気代高騰も悩みの種。睡眠時の環境づくり