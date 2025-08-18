17日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」でサッカー元日本代表MFの松井大輔氏（44）が離婚していたことを明かした女優の加藤ローサ（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。「夏、まだまだ楽しむぞ！」と書き出すと、紺の浴衣に白の帯、バックを合わせた自撮りショットをアップ。「来年は、浴衣を仕立てたいなぁと思ったり」と記した。加藤は2011年に松井氏と結婚。同年に長男、14年に次男を出産