ONE OK ROCKが、最新アルバム『DETOX』を引っさげたワールドツアーの日本公演『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』を開幕。南米、北米を経ての日本ツアー初日となった大分公演は、8月16日、17日の2日間にわたり開催され、合計約8万人を動員。会場は熱狂の渦に包まれた。オフィシャルレポートを掲載する。【画像】ONE OK ROCK、2日間で約8万人が熱狂（全3枚）開演を待ちわびる会場全体が期待に満ちる中、スクリーンにオープニング