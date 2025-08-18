■いじめをきっかけに、塾に通いたくなくなった娘玄関を出てからの道のり、私は無言だった。優花も何も話さない。二人の間に沈黙だけが残り、ただ足だけが家に向かって歩いていた。その日の夜。夕飯を終えたあと、優花がぽつりと呟いた。唐突な一言に、私は箸を持ったまま動けなかった。「塾、嫌になっちゃった？」「……うん。芽依ちゃん、私にすごく意地悪なんだけど、でも辛そうなの。優花ががんばってるの、いけないのかなって