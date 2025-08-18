韓国の男性６人組グループ・ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲが人気上昇中だ。２０２３年５月のデビューから１１２日目にして、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」にチャートインを達成した規格外の６人組だ。昨年７月に日本デビューし、今月２０日に日本２ｎｄシングル「ＢＯＹＬＩＦＥ」をリリースする。世界から熱視線を集める６人がデイリースポーツの紙面に登場し、グループの魅力や夢を語り尽くした。デビ