今日18日未明に、新潟県で1時間に40ミリ以上の激しい雨が降りました。午前中は土砂災害や川の増水などに警戒が必要です。午後は関東から九州も激しい雨や雷雨の所があるでしょう。天気急変に注意が必要です。新潟県では未明に1時間に40ミリ以上の激しい雨土砂災害警戒情報も今日18日は、日本海から北陸を通り、東北にかけて前線が延びており、今朝は新潟県や福島県などで局地的に雨や雷雨となりました。新潟県村上市では午前2時2