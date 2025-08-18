◆新日本プロレス「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」（１７日、有明アリーナ）観衆６８７０新日本プロレスは１７日、有明アリーナで「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３５」優勝決定戦を開催した。歌手の倖田來未が１８日までに自身のＳＮＳを更新し優勝決定戦を会場で観戦したことをつづった。優勝戦は、１０年連続１０回目の出場でＡブロック１位「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を率いるＥＶＩＬと２年連続２度目の出場でＢブロック３位のＤＤＴ、ＡＥＷ、