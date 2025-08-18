◇米女子ゴルフ下部アーワイルドホースレディースクラシック最終日（１７日、米オレゴン州ワイルドホースＧＣ＝６６４３ヤード、パー７２）日本ツアー通算５勝で、今季は米下部エプソンツアーを主戦場としている原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が初優勝を飾った。首位と１打差の３位で出て１０バーディー、２ボギーの６４をマークし、通算１８アンダーで逆転Ｖを果たした。２６歳の原は国内ツア