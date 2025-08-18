１７日、走塁する藤森捺未（中央）。（成都＝新華社記者／梁旭）【新華社成都8月18日】ワールドゲームズ成都大会は17日、女子ソフトボールの3位決定戦が行われ、日本がカナダを下し、3位となった。１７日、打撃する鎌田優希（左）。（成都＝新華社記者／梁旭）１７日、走塁する藤森捺未（手前）。（成都＝新華社記者／梁旭）１７日、打撃するカナダのヒックス。（成都＝新華社記者／梁旭）１７日、３位決定戦で走塁するカナダの