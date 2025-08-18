ウクライナ国営通信によると、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１７日、「ウクライナ憲法は領土の引き渡しや取引を不可能にしている」と述べた。１８日のトランプ米大統領との会談でウクライナ東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）の割譲を受け入れるよう迫られても、拒否する姿勢を示したものだ。１５日の米露首脳会談で、ロシアのプーチン大統領は停戦の条件としてドンバス地方の割譲などを求めたと報じられた