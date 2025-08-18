きょう未明、栃木県宇都宮市の交差点で、大型トレーラーが信号機の柱に衝突する事故がありました。折れた柱の撤去などのため、現場では通行止めが続いています。大型トレーラーが歩道をふさぐ形で横転し、そばには折れた信号機の柱が横たわっています。警察によりますと、きょう午前3時半すぎ、宇都宮市鐺山の国道408号の交差点で、大型トレーラーが信号機の柱に衝突しました。この事故で、大型トレーラーの運転手が軽傷を負い、折