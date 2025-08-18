ドジャース戦米大リーグ・パドレスは17日（日本時間18日）、敵地でドジャースに4-5の敗戦。首位攻防3連戦で手痛い3連敗を喫し、2ゲーム差の2位になった。パドレスのマイク・シルト監督は「心配はしていない」と問題なしを強調。一方で「少しイライラした」と判定にも言及した。パドレスは初回、先発のダルビッシュ有が2本の本塁打を浴びて4失点。それでも4-4と追いついたが、8回にスアレスがベッツに13号勝ち越しソロを浴びて