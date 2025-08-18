モデルでタレントの藤田ニコル（27）が18日までに自身のインスタグラムを更新。秋先取りのコーデを披露した。藤田は「色だけ秋気分な私服」と投稿。カフェの前のベンチに座り、ブラウンを基調とした落ち着いた色合いのタータンチェックのオフショルダーワンピースに黒いブーツを合わせた私服ショットを披露した。「お洋服はタグ付けしてあります」と伝え、「夏でもホット派」とつづった。この投稿にフォロワーからは「組み