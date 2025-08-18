皆さん、こんにちは。星奈美紗希です！今年もヴィーナスシリーズ第１１戦常滑シンデレラカップがまもなく開幕します！今回のシンデレラカップはレディースチャンピオンからの転戦組はもちろん、注目株のヤングレーサーも多数参戦という豪華シリーズ。５月の当地Ｇ?レディースオールスターで優勝した浜田亜理沙選手も、その時以来のとこなめ水面参戦です。出場選手が発表されてから楽しみにしていました。優勝選手に贈られる