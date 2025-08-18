中国外交部報道官の発表によりますと、中印国境問題特別代表第24回会合を行うため、中印国境問題での中国側特別代表を務める王毅中国共産党中央政治局委員兼外交部長が、8月18日から20日にかけてインドを訪問します。（提供/CRI）