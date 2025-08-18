【モデルプレス＝2025/08/18】映像配信サービス「Lemino（R）」では、8月24日に行われる櫻坂46「5th TOUR 2025 “Addiction”」京セラドーム大阪公演の模様を生配信。8月31日にはリピート配信も実施される。【写真】櫻坂46メンバー、コギャルに劇的変身◆櫻坂46「Addiction」ファイナル公演配信決定このたび、櫻坂46「5th TOUR 2025 “Addiction”」のツアー・ファイナルとなる京セラドーム大阪公演の配信が決定。多彩な演出と進化