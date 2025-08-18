仕事ができる若手社員には、どんな共通点があるのだろうか。仕事を頼んだときに上司が見ているポイントについて解説してもらった。ダイヤモンド・オンライン会員限定で配信中の本連載をまとめた電子書籍『結果を出す人の仕事術』（石倉秀明著）の発売を記念して、特別編をお届けする。（構成／ダイヤモンド・ライフ編集部）上司が一目置く若手社員「3つの特徴」とは？私はこれまで多くの若手社員を見てきましたが、「この人は将