テラプローブは続騰し、年初来高値を連日で更新している。同社は１５日の取引終了後、７月の月次連結売上高が前年同月比５．２％増の３４億４５００万円になったと発表した。３カ月ぶりに減収から増収へ転じており、好感した買いが入っている。５％を超える伸長率は１年ぶりの水準に当たる。 出所：MINKABU PRESS