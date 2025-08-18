ＴＥＮＴＩＡＬがストップ高の４７５０円でカイ気配となっている。前週末１５日の取引終了後、２５年８月期の連結業績予想について、売上高を９５億６００万円から１１０億１２００万円へ、営業利益を６億４９００万円から１１億４１００万円へ、純利益を４億６４００万円から８億９００万円へ上方修正したことが好感されている。 決算期変更に伴い前期との単純比較はできないものの、今期はブランド認知が継続的に拡大して