午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２４５、値下がり銘柄数は３０５、変わらずは６７銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、医薬品、卸売、食料など。値下がりで目立つのは銀行、海運、保険など。 出所：MINKABU PRESS