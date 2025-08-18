アステリアがストップ高の７４５円でカイ気配となっている。きょう付の日本経済新聞朝刊で「金融庁は今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて認める」と報道。なかで「月内にフィンテック企業のＪＰＹＣ（東京・千代田）を資金移動業に登録する」とあることから、傘下のＡｓｔｅｒｉａＶｉｓｉｏｎＦｕｎｄを通じてＪＰＹＣに出資する同社に思惑的な買いが向かっているようだ。