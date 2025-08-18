ウィンザー・グレート・パークにある邸宅フォレスト・ロッジ＝２０１８年/Heritage Images/Hulton Archive/Getty Images（ＣＮＮ）英ウィリアム皇太子一家が年内にウィンザーの新居へ住まいを移すことが分かった。英ＰＡメディア通信によると、ウィリアム皇太子とキャサリン妃は、緑豊かなウィンザー・グレート・パークにある八つの寝室を備えた邸宅フォレスト・ロッジに長男ジョージ王子と長女シャーロット王女、次男ルイ王子と転