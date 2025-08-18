18日10時現在の日経平均株価は前週末比170.58円（0.39％）高の4万3548.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1245、値下がりは305、変わらずは67と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはリクルート で、日経平均を16.51円押し上げている。次いでファストリ が14.59円、ＫＤＤＩ が12.36円、コナミＧ が11.99円、スズキ が11.89円と続く。 マイナス寄与度