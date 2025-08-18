フリーアナウンサーの大島由香里（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。8歳の娘と夏休みを満喫した様子を伝えた。大島は「この週末は娘＆友達家族と佐島へ」と書き出し、愛娘を膝に乗せた2ショットを公開。神奈川県横須賀市にある佐島を訪れたことを明かした。また「プール、船、海の幸、レモンサワー、梅干しサワー夜は卓球大会などでしっかり楽しんできました」と夏を堪能した様子。「夏だね、明日からまたがんばろ