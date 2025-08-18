デイリーに使うバッグは、オシャレ見えと同じぐらい収納力も重要。そんな人におすすめしたいバッグを【しまむら】で発見！今回ピックアップしたバッグは、コーデのワンポイントになるだけでなく、ガバっと荷物を入れやすいデザインも魅力。ぜひ店頭でチェックしてみて！ 大人っぽい雰囲気のきれいめボストン 【しまむら】「バッグ」\2,420（税込） かっちりとしたシルエットと、長めで華奢なハンドルが今っぽ