広島県福山市の県立歴史博物館は、県内の鉄道の歩みを振り返る企画展「ひろしま鉄道メモリー―線路は続くよいつまでも―」を同館で開催している。山陽新幹線の全線開業５０年に合わせ、「団子鼻」と親しまれた初代車両「０系」のその愛称の由来となった前部カバーを展示。他にも福山を起点とする私鉄の「幻の路線」を示す資料も初公開するなど、愛好家らの協力を得て計約２００点を集めた。（林佳代子）広島県内の鉄道のル