東京証券取引所＝2024年8月週明け18日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、取引時間中としての最高値を更新した。外国為替市場での円安ドル高の進行を好感した買い注文が優勢となり、前週末終値からの上げ幅は一時300円を超えた。幅広い銘柄で構成する東証株価指数（TOPIX）も取引時間中の最高値を付けた。午前9時15分現在は前週末終値比246円64銭高の4万3624円95銭。TOPIXは12.75ポイント高の3120.43。円