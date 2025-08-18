24-25プレミアリーグの開幕戦を勝利で飾ったサンダーランドはまたしても補強に成功したようだ。17日、サンダーランドはパリ・サンジェルマンから27歳のフランス代表DFノルディ・ムキエレを獲得したことを正式に発表した。スタッド・ラヴァルでプロデビューを果たしたムキエレはその後モンペリエやライプツィヒ、パリ・サンジェルマンで活躍。昨夏にはPSGからバイヤー・レヴァークーゼンにレンタル移籍しており、昨季はブンデスリー